أخبار اليمن : إصابة أب وابنه بانفجار لغم في اليتمة بالجوف

دوت الخليج -

إصابة أب وابنه بانفجار لغم في اليتمة بالجوف

أفاد مصدر محلي، بأن شخصان أصيبا بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في محافظة الجوف. إصابة أب وابنه بانفجار لغم في اليتمة بالجوفأفاد مصدر محلي، بأن شخصان أصيبا بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في محافظة الجوف. وأكد المصدر أن الانفجار أدى إلى إصابة أب وأبنه بجروح متفاوتة الخطورة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف. وأشار المصدر إلى أن مناطق مدنية وأماكن رعي الأغنام لا تزال ملوثة بالألغام والقنابل العنقودية.. داعياً الجهات المعنية للتحرك العاجل لتنظيف المنطقة من مخلفات العدوان.



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