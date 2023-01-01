أخبار اليمن : موعد سريان الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية

موعد سريان الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائيةأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن موعد سريان الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة المباعة كيلو وات المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وملاك المولدات الخاصة تبدأ من تاريخ 9 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 1 يناير 2023م.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الفواتير التي صدرت نهاية ديسمبر 2022م، تمثل مبيع النصف الثاني من ديسمبر بالنسبة للمؤسسة العامة للكهرباء، والثلث الأخير من ذات الشهر بالنسبة لملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن التعرفة المعلن عنها ستظهر إعتبارا من الفاتورة الصادرة بتاريخ 15 يناير 2023 بالنسبة لملاك المولدات الخاصة.

وحددت الوزارة سعر الكيلو وات للقطاع الخاص 310 ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء 300 ريال وذلك ابتداء من الفوترة القادمة.