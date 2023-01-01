أخبار اليمن : أجواء باردة وامطار متوقعة في 5 محافظات

أجواء باردة وامطار متوقعة في 5 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين ،لحج، إب وشبوة وأجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وبعض المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والمرتفعات المقابلة منها.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب، وشابورة مائية وضباب على مناطق متفرقة من حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين.

وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 5.4، وصنعاء : 6، وذمار : 6.8، فيما سُجلّت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي:- السدة - إب : 7 ملم، ذمار : 4.5، إب : 0.8.

ونبه المركز، المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، وكذا عدم التواجد في مجاري السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ففقد حذر سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب، كما حذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

