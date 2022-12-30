كبرتهم اوي .. منة عرفة عملت عملية تجميل في مكان حساس

بيروت - ثريا شاهين - نفت الفنانة منة عرفة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة إنها لم ولن تُجري مثل هذه العمليات.

وعن سبب تغيير ملامح وجهها في الصور التي تشاركها مع جمهورها، قالت “منة”، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي: “أنا بتصور على إنستجرام، وهو منزل فلتر فأنا بتصور بالفلتر وهو بيغير شوية في الملامح بيكبر البوق شوية، لكن معملتش أي عمليات تجميل خالص”.

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات منة عرفة الفنية مسلسل “ليالينا 80″، الذي عُرض في رمضان الماضي وهو من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.