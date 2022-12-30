أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد بادي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد باديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الشيخ محمد حسن صالح بادي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد عصام محمد حسن صالح بادي وإخوانه وكافة آل بادي بمديرية الطويلة محافظة المحويت بهذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة ونهجه الخيري تجاه مجتمعه وسعيه في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"