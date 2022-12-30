أخبار اليمن : إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً في صنعاء

إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً في صنعاءضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، خلال الشهر الماضي، ألف و732 مخالفة تموينية، وأغلق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً بمختلف مديريات الأمانة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة، ماجد السادة، أن عملية الضبط تمّت خلال حملات ميدانية نفذتها اللجان الرقابية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات، والتي استهدفت 13 ألفاً و129 منشأة تجارية.

وبيّن أن المخالفات توزّعت على رفع الأسعار، وعدم إشهار قائمة سعر، والبيع بدون فواتير، ونقص الوزن وعدم وجود ميزان، ومواد تالفة ومنتهية مخالفة للمواصفات، سوء تخزين، رفض تفتيش، وأخرى.. مشيراً إلى التزام 4 آلاف و212 منشأة، وتوزيع ألف و517 إشعار حضور، و83 إشعار اغلاق، و7 آلاف و288 تعميماً.

وذكر السادة، أنه تم تحرير محاضر ضبط لألف و629 مخالفة تموينية، وإحالة 109 مخالفات إلى النيابة، واتخاذ إجراءات وغرامات مالية بحق ألف و409 مخالفات.. مشيداً بتعاون السلطات المحلية بجميع مديريات الأمانة في تعزيز عملية الرقابة الميدانية على الأسعار والأسواق وضبط المخالفات.

وأكد استمرار الحملات الميدانية لمكتب الصناعة وفروعه بشكل يومي للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران، وضبط المخالفات السعرية والتموينية، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي الوزارة والأمانة لحماية المواطن من الغش والاستغلال.