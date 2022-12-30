أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع جرحى مدنيين في الرقو بصعدة

قصف سعودي يوقع جرحى مدنيين في الرقو بصعدة
أصيب 3 مواطنين اليوم، بقصف للعدو السعودي على منطقة الرقو بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين ومهاجر أفريقي وتضرر عدد من المزارع.
وأدان المصدر هذه الجريمة التي جاءت بعد يوم من استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في قصف مماثل للجيش السعودي على عدة مناطق حدودية بالمحافظة.
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