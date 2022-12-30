أخبار اليمن : الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحي

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الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحي

تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، غداً السبت، المخيم المجاني الـ51 لطب وجراحة العيون بمديرية الضحي محافظة الحديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل الهيئة العامة للزكاة. الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في الضحيتدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، غداً السبت، المخيم المجاني الـ51 لطب وجراحة العيون بمديرية الضحي محافظة الحديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل الهيئة العامة للزكاة. يستهدف المخيم على مدى 6 أيام بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومستشفى الضحي إجراء المعاينة المجانية لألف و500 مريض والعمليات لـ200 حالة في المياه البيضاء وإزالة الظفرة الملتحمة، والأكياس الدهنية من الجفون. ويهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين نظراً للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والصحية على المواطنين



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