أخبار اليمن : 3258 مدنياً ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدة

3258 مدنياً ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدةأدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار الأعمال العدوانية والخروقات المتكررة لحرس حدود العدو السعودي التى راح ضحيتها من المدنيين اليمنيين وبينهم مهاجرين من جنسيات إفريقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ضحايا خروقات حرس الحدود العدو السعودي منذ بداية الهدنة المعلنة عنها مطلع ابريل 2022م حتى اليوم، بلغ 3 آلاف و258 منهم 285 قتيل والفين 973 جريح سقطوا فى مديريات محافظة صعدة الحدودية بالاستهداف المباشر والقتل العمد من قبل جيش العدو السعودي.

وأكد البيان أن حرس الحدود العدو السعودي استخدم قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ومارس التعذيب بالكهرباء وماء الاسيد بحق الضحايا.

واعتبرت الوزارة تلك الجرائم والانتهاكات جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين وخرقا خطيرا للهدنة المعلنة برعاية الامم المتحدة والمتفق عليها منذ شهر ابريل 2022م.

وحمل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاء كل جرائم القتل العمدية التي ترتكبها قواتها بحق المواطنين الأبرياء .. منددا بصمت الامم المتحدة ومبعوثها لليمن عما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات.