أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد النزاري

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد النزاريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي محمد النزاري، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الحيمة الداخلية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد الشيخ محمد علي محمد النزاري وإخوانه وكافة آل النزاري في مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء بهذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد، حيث كان أحد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".