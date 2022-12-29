أخبار اليمن : وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم

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وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يوم

توفي وأصيب 29 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء. وفاة وإصابة 29 شخصاً بحوادث مرورية خلال يومتوفي وأصيب 29 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء. وأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وفاة 3 أشخاص وإصابة 26 أخرين بينهم 16 إصابتهم بليغة، جراء 16 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس. وأشارت إلى أن تلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، تسببت في خسائر مادية تقدر بنحو 6 مليون ريال يمني. ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.

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