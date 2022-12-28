أخبار اليمن : 5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

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5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

أصيب 5 مواطنين بينهم 3 مهاجرين أفارقة، بنيران الجيش السعودي في عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة. 5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدةأصيب 5 مواطنين بينهم 3 مهاجرين أفارقة، بنيران الجيش السعودي في عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني بصعدة، وصول 5 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة إلى مستشفى الطلح الريفي إثر إصابتهم بقصف مدفعي للجيش السعودي على مديريات شدا ورازح ومنبه. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي يواصل استهدافه المتعمد للمواطنين في المناطق الحدودية في ظل صمت مخزي من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

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