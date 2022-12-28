أخبار اليمن : انخفاض الحرارة تدريجياً وأمطار متفاوتة الشدة وضباب

انخفاض الحرارة تدريجياً وأمطار متفاوتة الشدة وضبابتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة الصغرى، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الطقس قد يكون بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، حيث من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى بمحافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، مرتفعات لحج، الضالع وإب.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء قد يصحبها الرعد أحيانا على محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، صعدة.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران، الجوف، مأرب، البيضاء، أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.

وحسب المركز قد يتشكل الضباب أثناء المساء والصباح الباكر على مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، اب ،تعز ،الضالع ، لحج والبيضاء.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 9.4 في عمران ، 9.8 في صنعاء، 10 في ذمار.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 25.7 ملم، عمران : 6 ، إب : 4.5 ، الجوف : 4.4، المحويت : 3.9 ، صنعاءـ المطار : 3.8، السدة: 2.1 ، صنعاء ـ حدة 1.8، حجة 1 ، صعدة 0.1 ملم.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.

ونبه المواطنين من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة الكثيفة.