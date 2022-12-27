أخبار اليمن : افتتاح معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة صنعاء

افتتاح معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة صنعاء
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة صنعاء.
وطاف رئيس الوزراء بالمعامل التي تضم معامل وعيادات برامج العلوم الطبية التطبيقية والعلاج الطبيعي والتخدير والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والاشعة والتغذية العلاجية والحميات.
واستمع رئيس الوزراء من رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس وعميد الكلية الدكتور خالد الخميسي، إلى شرح حول جهود التطوير الجارية التي تشهدها كلية العلوم الطبية لتحقيق قوة رسالتها العلمية والتطبيقية وتعزيز جودة مخرجاتها.
وأشاد الدكتور بن حبتور، بأنشطة التطوير التي تشهدها جامعة صنعاء بصورة عامة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بصورة خاصة . مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه المعامل في خدمة القطاع الصحي من خلال توفير الكادر المؤهل تأهيلًا نظريا وتطبيقيا.
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