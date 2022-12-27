أخبار اليمن : أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً نسبياً إلى بارد وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً نسبياً إلى بارد أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء وصعدة.

وذكر أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة وجنوب الحديدة وأجزاء من غرب محافظات الجوف، عمران، صنعاء وذمار.

وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء المساء والصباح الباكر على مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6.5 في ذمار، 8.4 في عمران ، 8.1 في صنعاء، 9 في السدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي حجة : 30 ملم، ريمة : 10، صعدة : 3 ، المحويت : 1 ، الحديدة : 0.1 ملم.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.

ونبه المواطنين من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب والسحب المنخفضة.