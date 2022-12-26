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أخبار اليمن : ملابسات بشعة تحيط بمقتل فنانة عربية

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المؤتمر نت - ملابسات بشعة تحيط بمقتل فنانة عربية
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المؤتمر نت - كشف ملابسات بشعة تحيط بمقتل فنانة عربية

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دوت الخليج -
ملابسات بشعة تحيط بمقتل فنانة عربية
تمكنت الشرطة السودانية، من كشف ملابسات حادثة قتل مغنية الراب رنا بدر الدين، البالغة من العمر 35 عاماً، داخل شقة بمدينة بحري.
وكشفت والدة المغنية السودانية في اعترافاتها خلال التحقيقات، ان ابنتها كانت تتعاطى المخدرات، وتم ادخالها إلى المصحة، ومن بعدها توجهت إلى دولة مصر للعلاج، ثم عادت للسودان بعد ان تحسنت حالتها، الا انها انتكست مرة أخرى.
وأفادت الوالدة، أن ابنتها ذهبت لزيارة صديقتها المريضة منذ 10 أيام، ولم تعد بعدها.
وأشارت التحريات أن المتهم الأول (م/ا) أقرّ بضرب رنا بدر الدين بأداة خشبية على رأسها ووجهها، ثم شغّل جهاز التكييف وأغلق الشقة، على أثر مشاجرة وقعت بينهما، والاساءة إليه بألفاظ نابية، ثم استعان بصاحب توك توك (ه/ ك) للتخلص من جثتها.

وأكد المتهم الثاني، صاحب التوك توك أن القتيلة كانت تعمل في صالون سيدات بمنطقة بحري، وكانت تقيم في الشقة قبل أيام من تاريخ البلاغ.

رنا بدر الدين، مغنية راب سودانية، كان ظهورها الأول في 2011، عبر إحدى القنوات المحلية، وتعتبر من الأصوات البارزة في فن الراب بالسودان.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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