منتخب اليمن يفوز ودياً على الترسانة المصري
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزاً جديداً ضمن استعداداته لخليجي 25، بهدفين مقابل هدف على الترسانة المصري، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الترسانة في القاهرة.
انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة المصري بهدف من علامة جزاء، قبل أن يحرز المنتخب اليمني هدف التعديل بواسطة عمر الداحي من علامة جزاء، وأضاف علي العمري الهدف الثاني في منتصف الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز يمني.
ولعب المنتخب اليمني خلال معسكره التدريبي في مصر 4 مباريات تجريبية سابقة مع أندية مصرية في الدرجتين الثانية والثالثة، تمثلت في ثلاث مباريات مع فريق نادي لافينيا الذي ينافس في المستوى الثاني للصعود إلى دوري الأضواء والنخبة المصري خسر الأولى والثانية قبل أن يفوز في الثالثة بهدف وحيد، فيما كانت له مباراة اخرى مع فريق النجوم من الدرجة الثالثة وفاز بهدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منتخب اليمن يفوز ودياً على الترسانة المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.