أخبار اليمن : منتخب اليمن يفوز ودياً على الترسانة المصري

منتخب اليمن يفوز ودياً على الترسانة المصريحقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزاً جديداً ضمن استعداداته لخليجي 25، بهدفين مقابل هدف على الترسانة المصري، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الترسانة في القاهرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة المصري بهدف من علامة جزاء، قبل أن يحرز المنتخب اليمني هدف التعديل بواسطة عمر الداحي من علامة جزاء، وأضاف علي العمري الهدف الثاني في منتصف الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز يمني.

ولعب المنتخب اليمني خلال معسكره التدريبي في مصر 4 مباريات تجريبية سابقة مع أندية مصرية في الدرجتين الثانية والثالثة، تمثلت في ثلاث مباريات مع فريق نادي لافينيا الذي ينافس في المستوى الثاني للصعود إلى دوري الأضواء والنخبة المصري خسر الأولى والثانية قبل أن يفوز في الثالثة بهدف وحيد، فيما كانت له مباراة اخرى مع فريق النجوم من الدرجة الثالثة وفاز بهدف.