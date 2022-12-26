أخبار اليمن : يمن موبايل تعلن عن فئة جديدة من الأرقام

يمن موبايل تعلن عن فئة جديدة من الأرقام
أعلنت شركة يمن موبايل عن اتاحة فئة جديدة من الارقام تبدأ بـ(78) منذ اليوم لجميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن عدد مشتركي خدمة يمن موبايل وصل قبل الإعلان عن الفئة الجديدة إلى 10 ملايين مشترك.
وأشار إلى أن نقاط البيع بدأت منذ صباح اليوم في جميع المحافظات عبر نافذة بنك الأرقام ونقاط البيع إتاحة اختيار الأرقام الجديدة لجميع المواطنين دون تمييز، ووصلت المبيعات خلال الساعات الأولى من اليوم إلى بيع 20 ألف رقم.
وذكر البيان أن الفئة الجديدة روعي فيها مواكبة التوسع في شبكة يمن موبايل، وتماشياً مع حالة الانتقال والتطور في الشركة باستخدام تقنية الـ (LTE) في الجيل الرابع (4G) ، والتي تقدم خدماتها عبر الشركة وفق أحدث التقنيات العالمية.
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