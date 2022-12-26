أخبار اليمن : جريح بقصف سعودي جديد على منبه بصعدة

جريح بقصف سعودي جديد على منبه بصعدةأُصيب مواطن بمحافظة صعدة اليوم بقصف مدفعي للجيش السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة، أن المواطن علي صالح على أحمد سعيد البالغ من العمر 40 عاماً من مديرية عتمة بمحافظة ذمار تم إسعافه إلى مستشفى منبه الريفي بعد إصابته بشظايا هاون في وجهه في حدود الرقو بمديرية منبه.

وأشار إلى أن استهداف العدو السعودي للمناطق الحدودية، يأتي في سياق الجرائم المروعة التي يرتكبها في منطقة الرقو ذاتها.

