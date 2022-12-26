أخبار اليمن : إجلاء 3700 مهاجر إثيوبي من اليمن في 2022

إجلاء 3700 مهاجر إثيوبي من اليمن في 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، إجلاء 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري 2022.
وذكرت المنظمة في تغريدة على تويتر، أنها "قامت بمساعدة ما يقرب من 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن للعودة طوعا وبأمان إلى ديارهم في عام 2022".
وأوضحت أن "رحلات برنامج العودة الطوعي الإنساني تمثل شريان حياة حاسم للمهاجرين في اليمن الذين يرغبون في مغادرة الوضع الخطير والعودة إلى بلدانهم الأصلية".
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق وصول أكثر من 67 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام 2022.
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