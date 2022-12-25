إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدة
أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة، اليوم، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية في محافظة الحديدة.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن طفلين شقيقين أصيبا بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية التحيتا.
وأفاد المركز بأن قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية انفجرت في مديرية الحالي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.
وأرجع المركز إستمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام إلى عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لدى المركز، رغم المطالبات المستمرة للأمم المتحدة بتوفيرها والسماح بدخولها كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.