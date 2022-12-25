أخبار اليمن : إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدة

إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم وعنقودية في الحديدةأصيب 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة، اليوم، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية في محافظة الحديدة.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن طفلين شقيقين أصيبا بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية التحيتا.

وأفاد المركز بأن قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية انفجرت في مديرية الحالي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.

وأرجع المركز إستمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام إلى عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لدى المركز، رغم المطالبات المستمرة للأمم المتحدة بتوفيرها والسماح بدخولها كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق الشعب اليمني.

