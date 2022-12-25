أخبار اليمن : 97 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

97 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 97 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 5 غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجوائهما.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً محاولة تسلل في الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و25 خرقاً بقصف مدفعي، و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.