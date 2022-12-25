أخبار اليمن : شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدة

شهيد بقصف مدفعي سعودي على منبه بصعدةاستشهد مواطن اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي، أن العدو السعودي استهدف بالمدفعية منطقة الرقو في مديرية منبه ما أدى إلى استشهاد المواطن فؤاد أمين أحمد محرم، (28عاماً) من أبناء منطقة حبيش في محافظة إب.

وجاءت هذه الجريمة بعد يومين، من استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بينهم مهاجرون أفارقة بقصف مدفعي سعودي على المنطقة نفسها.