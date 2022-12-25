أخبار اليمن : انهيار منزل يخلف 17 قتيل وجريح في البيضاء

انهيار منزل يخلف 17 قتيل وجريح في البيضاء
توفي تسعة مواطنين بينهم أطفال وأصيب ثمانية آخرون جراء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية الدجرة بمنطقة الشرف محافظة البيضاء .
وأوضح مدير مستشفى الثورة العام بالمحافظة، الدكتور ناصر العجيلي أن ستة أشخاص من أسرة آل الشنيني بينهم أطفال إضافة إلى ثلاثة من المسعفين توفوا نتيجة انهيار المنزل.
وأشار الدكتور العجيلي إلى إصابة ثمانية آخرين جراء انهيار المنزل وإنقاذ 12 وهم حاليًا في حالة مستقرة فيما تم نقل حالة إلى صنعاء .
إلى ذلك أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة،حيدر الغريب، تكفل الهيئة بعلاج المصابين وتقديم المساعدة لأسر الضحايا، فيما وجهت قيادة المحافظة مكتب الصحة والجهات المعنية بتقديم الرعاية والاهتمام بكافة المصابين.*سبأنت
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