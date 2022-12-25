أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة، وتشكل الشابورة المائية أو الضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إن المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب في محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع وتعز أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمه وإب في فترة ما بعد الظهر.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.6 في ذمار، 8 في عمران، 9.8 في صنعاء.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية .

كما دعا المواطنين إلى عدم التواجد في منحدرات السيول وأخذ الحيطة والحذر من تدفقها، ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.