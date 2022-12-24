أخبار اليمن : "فيفا" يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

"فيفا" يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتينأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، عن المنتخبات التي حصلت على التقدير والدرجة الأعلى في مونديال قطر 2022.

وقال الفيفا، في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: إن منتخب الأرجنتين الفائز باللقب حصل على تقدير "ممتاز"، رغم الخسارة المبكرة وغير المتوقعة أمام السعودية في بداية المشوار.

ولفت التقرير إلى أن نجوم الأرجنتين قدموا بعد ذلك أداء مميزا خلال البطولة، وسجلوا أهدافا رائعة، بمزيج من الأداء الجماعي والمهارات الفردية، كما اختبروا قوة أعصابهم في تحدي ركلات الترجيح، وأظهروا نجاعة كبيرة.

ووفقا لتقرير الفيفا، حصل منتخب المغرب أيضا على تقدير ممتاز، بعد مسيرة تألق لافتة، حيث احتل المركز الرابع في كأس العالم.

وأضاف الفيفا: "بمزيج من الدفاع المنظم والهجمات المرتدة الفعالة، حقق (المغرب) إنجازا غير مسبوق، بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ إفريقيا، بفضل مجموعة من اللاعبين الشباب، تم توظيفهم جيدا مع لاعبي الخبرة في منظومة عمل المدرب وليد الركراكي".

وتابع قائلا: "مع استراتيجية واضحة وحماس وتضحية، استطاع المغاربة هزيمة منتخبات النخبة في العالم.. لذا لم يكن من المفاجئ منحهم تقدير (ممتاز) في البطولة".

وأعطى الفيفا منتخب فرنسا تقدير "جيد جدا".. لافتا إلى أن ركلة ترجيح واحدة منعته من الحفاظ على لقبه، كما حصل منتخب كرواتيا على نفس التقدير.

وقال الفيفا: "كرواتيا، هذه الدولة الكروية العظيمة لا يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، وهو ما يقل بعشرات الملايين عن دول أوروبية أخرى غابت عن مونديال قطر، مثل إيطاليا وتركيا ورومانيا".

ولقي منتخب اليابان ذات الإشادة من "فيفا"، حيث حصل على تقدير جيد جدا، بعد فوزه على ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات، قبل أن يصبح ضحية نجاح منافسه الكرواتي المذهل في ركلات الترجيح.