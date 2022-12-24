أخبار اليمن : الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25

الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات خليجي 25، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل.

وقال أحمد الموسوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة البصرة: "التذاكر تنقسم إلى 4 فئات بالألوان (الأخضر والأصفر والماروني والسمائي)".

وواصل: "هذه الفئات قسمت وفق التسعيرة: الفئة الأولى باللون الأخضر لأول مباراتين (30 دولارا أمريكيا) أي ما يعادل 45 ألف دينار عراقي.. والفئة الثانية باللون الأصفر، وسيكون السعر أقل من الأولى (20 دولارا) أي ما يعادل 30 ألف دينار".

وتابع: "الفئة الثالثة باللون الماروني في جهة خلف المرميين بالملعب، سيكون سعرها 14 دولارا، أي ما يعادل 20 ألف دينار.. والفئة الأخيرة وهي اللون السمائي سيكون سعرها 10 دولارات، أي 15 ألف دينار عراقي".

وختم الموسوي: "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور البصرة، غدا الأحد، لمتابعة التحضيرات الأخيرة لاستضافة الحدث الخليجي المرتقب".

(كوورة)

