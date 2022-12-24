أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي الخولاني

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي الخولانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الهامة الإعلامية محمد طاهر حسين الخولاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء وريادة في العمل الإعلامي.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجلي الفقيد المهندس سمير وخالد محمد طاهر الخولاني وبقية أفراد الأسرة وجميع أقربائه وآل الخولاني كافة، والأسرة الإعلامية بهذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر، بمناقب الفقيد الخولاني الذي يعد من الرعيل الأول في المجال الإعلامي، حيث كان أول مذيع قبل الثورة، وتقلد العديد من المناصب في الإذاعة والتلفزيون منها مدير عام التلفزيون 1974 وأحد مؤسسيها، وكان آخر منصب له نقيب المستشارين الإعلاميين، فضلاً عن ما كان يتحلى به سجايا انسانية نبيلة ودماثة خلق أكسبته حب واحترام وتقدير كافة زملائه وأصدقائه وكل من عرفه.

وأكد أن الوطن والإعلام اليمني خسر برحيل الفقيد الخولاني واحداً من أبرز مبدعيه ورجاله الذين قدموا عطاءات متميزة،.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".