أخبار اليمن : وفاة وإصابة 598 مواطناً بحوادث مرورية في شهر

وفاة وإصابة 598 مواطناً بحوادث مرورية في شهرأعلنت الإدارة العامة للمرور وفاة وإصابة 598 مواطناً جراء الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ.

وأفادت شرطة المرور في تقرير لها اليوم، بوفاة 83 وإصابة 515 مواطناً، بينهم 213 إصابتهم بليغة، جراء 371 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس وانقلاب وسقوط.

وذكر التقرير أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قدرت بنحو مليار و387 مليوناً و600 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تشمل الحوادث التي سجلتها شرطة المرور وتعاملت معها خلاف الحوادث التي لم تبلغ بها وتسجلها والتي يتم حلها والتعامل معها من قبل السائقين والمواطنين ما يزيد احتمالية ارتفاع العدد، وهو ثمن فادح لا ينبغي دفعه مقابل التنقل.

وأرجعت شرطة المرور أسباب الحوادث المرورية إلى ضعف الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ وقيادة صغار السن وعكس الخط وعدم مفاقدة السيارة ومخالفات مرورية أخرى.

ونوه التقرير إلى أن الحوادث المرورية تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ويمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيليها.

وأوضح أن شرطة المرور تبذل جهوداً مكثفة وتعمل على وضع الحلول والمعالجات وزيادة الاهتمام والوعي للحد من هذه الحوادث .. مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية لمعالجة أسباب الحوادث والتخفيف من آثارها السلبية.

ودعت شرطة المرور جميع المواطنين إلى التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.