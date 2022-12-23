أخبار اليمن : صنعاء.. تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية

صنعاء.. تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطيةأعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن تخفيض جديدة في أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من صباح غدٍ السبت.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أنه بعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي أفرج عنها تحالف العدوان مؤخراً ووصلت ميناء الحديدة فإن بيع الوقود سيكون، من صباح الغد، 10,000 ريال للدبة البنزين سعة 20 لتراً، و12,000 ريال للدبة الديزل سعة 20 لتراً.

وأشار المتوكل إلى أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية.