أخبار اليمن : 3 إصابات جديدة.. مخلفات العدوان تلاحق المدنيين بالحديدة

3 إصابات جديدة.. مخلفات العدوان تلاحق المدنيين بالحديدة
أصيب 3 مدنيين في محافظة الحديدة جراء انفجار قنبلة عنقودية ولغم من مخلفات قوى العدوان.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له اليوم، أن طفلين شقيقين أصيبا بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية، فيما أصيب مواطن آخر بلغم من مخلفات الحرب في مديرية التحيتا.
وأشار البيان إلى ان استمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام سببه عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لها، رغم المطالبات المتكررة للأمم المتحدة بالسماح بدخولها البلاد كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق المجتمع اليمني.
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