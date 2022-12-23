أخبار اليمن : حوادث المرور تقتل وتصيب 47 شخصاً في يوم واحد

حوادث المرور تقتل وتصيب 47 شخصاً في يوم واحدتوفي 9 أشخاص وأصيب 38 آخرين، جراء 30 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الخميس.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن 27 مصاباً جراء تلك الحوادث إصابتهم بليغة، مبينة أن الحوادث توزعت بين صدام ودهس وانقلاب.

وأشارت إلى أن تلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، تسببت في خسائر مادية ما يقارب 7 مليون ريال يمني.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.