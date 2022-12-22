أخبار اليمن : مخاطر الإفراط في تناول القهوة لمرضى القلب

مخاطر الإفراط في تناول القهوة لمرضى القلبكثيرون من الناس يدركون أهمية مشروب القهوة بالنسبة لحياتهم، خصوصا أن هناك من لا يستطيع بدء يومه من دونها.

ورغم ذلك، فإن الدراسات تنقسم عادة بين مبرزة لفوائدها وأخرى مشددة على مضارها.

أمام هذا الاختلاف، توصلت دراسة جديدة إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى بعض المرضى.

ووجد باحثون يابانيون أن الأشخاص الذين كان ضغط دمهم أعلى من 160/100 مم زئبق - يُعتبر مرتفعا للغاية - كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات المنخفضة، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

تزيد من خطر الوفاة

كما لفتو إلى أن الخطر المتزايد لا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم لا يعتبر شديدا.

وبينما يعرف الكافيين على أنه المكون الأكثر بروزا في القهوة، وأنه يزيد ضغط دم الشخص ومعدل ضربات القلب لفترة مؤقتة من الزمن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان شرب القهوة باستمرار يمكن أن يسبب زيادات طويلة الأجل في ضغط الدم أو الكوليسترول أو غيرها من الآثار الضارة للقلب.

بدوره، أوشح الدكتور هيروياسو إيسو، أن هدف الدراسة يكمن بتحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضا على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم أم لا.

وتضمنت الدراسة ما يقرب من 20000 مشارك، مع أكثر من 12000 امرأة وأكثر من 6570 رجلا يعيشون في اليابان من عام 1990 إلى عام 2009.

إلى أن وجد الباحثون أن شرب فنجانين من القهوة كل يوم زاد من خطر الوفاة بأمراض القلب خلال فترة الدراسة مرتين.

كوب واحد فقط

يشار إلى أن العلماء لطالما ناقشوا ما إذا كانت القهوة مفيدة للصحة أم لا.

ووجدت دراسات سابقة أن تناول أكواب متعددة من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، في حين ربطها البعض الآخر بالسرطان.

كما أن المثير للاهتمام في الدراسة الجديدة أنه لم يكن هناك خطر متزايد ملحوظ على الأشخاص الذين شربوا كوبا واحدا فقط، أما الأشخاص الذين شربوا المزيد من القهوة كانوا أصغر سنا ومدخنين وشاربين ولديهم نسبة عالية من الكوليسترول وضغط دم منخفض وأنظمة غذائية أسوأ.