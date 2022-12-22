أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل مهاوش

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل مهاوشبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / جابرعبدالله يحي إبراهيم مهاوش، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية حجور كعيدنه، محافظة حجة، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى رجل الاعمال الشيخ / منصور يحي إبرهيم مهاوش، والى نجل الفقيد/ محمد جابرعبدالله مهاوش، وكافة آل مهاوش بمديرية حجور كعيدنه، بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

