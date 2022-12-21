أخبار اليمن : الدرة يؤكد أهمية الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة

الدرة يؤكد أهمية الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة
أكد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة، أهمية تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في مجالات النقل المختلفة.
واعتبر الوزير الدرة في اجتماع اليوم، ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل قطاع الترويج بالهيئة محمد حسين وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالأمانة، الاستثمار في مجال النقل، من الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال "سيتم عرض المشاريع الاستراتيجية في مجالات النقل البرية والبحرية والجوية خلال منتدى الاستثمار المقبل".. مؤكداً الحرص على تطوير وتحديث قطاعات النقل التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء العدوان.
بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية المشاريع الاستثمارية في قطاعات النقل .. موضحاً أن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر والخروج برؤى تسهم في إنجاح منتدى الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد المزيد من اللقاءات لمناقشة المشاريع الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل ليتم عرضها في المنتدى.
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