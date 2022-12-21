أخبار اليمن : إتلاف منتجات استهلاكية وأكياس وإطارات سيارات

إتلاف منتجات استهلاكية وأكياس وإطارات سياراتأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم منتجات استهلاكية منتهية وأكياس تعبئة مواد وإطارات سيارات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بيان صادر عنها، انه تم في مركز رقابة نهم إتلاف دقيق قمح أبيض بسبب وجود تكتل وحشرات حية وأكياس فارغة لتعبئة أرز بسمتى طويل الحبة وفنار فرش مخالفة للمواصفات القياسية فيها غش وتضليل في بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف زيت شعر وصبغة شعر مخالفة للمواصفات القياسية من حيث عدم وجود البيانات اﻹيضاحية على المنتج كاسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والانتهاء.

ولفت إلى أنه تم في مركزي رقابة نهم وذمار إتلاف إطارات سيارات جديدة ومستخدمة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تجاوز فترة الصلاحية ومستخدمه تؤثر على السلامة العامة.

وأكد البيان أن كافة موظفي الهيئة في المركز الرئيسي وكافة الفروع ومراكز الرقابة يعملون على تحقيق الحماية المجتمعية صحيا واقتصاديا وبيئيا، ومنع إدخال أي شحنات أو بضائع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة انطلاقا من مهام الهيئة ودورها الرقابي على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية عبر الموانئ والمنافذ المختلفة للمحافظات.

ودعت الهيئة كافة المصنعين والمنتجين والمستوردين إلى التقيد بإجراءات واشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة والمعايير المحددة لعمليات الاستيراد والإنتاج.