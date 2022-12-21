أخبار اليمن : الراعي يطلع على سير امتحانات الزمالة العربية لطب الأطفال

الراعي يطلع على سير امتحانات الزمالة العربية لطب الأطفالاطلع رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم على سير امتحانات الزمالة العربية لتخصص طب الأطفال، الذي يتم عبر " أون لاين"، في المعهد العام للاتصالات.

واستمع رئيس مجلس النواب من وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، إلى شرح عن سير الدراسة وآلية امتحان أطباء البورد التي يتقدم لها 45 طبيباً وطبية من مختلف المحافظات، من قبل المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بمواكبة القطاع الصحي في اليمن، للتطورات الطبية من خلال توفير الفرص لأكبر عدد من الأطباء في مختلف التخصصات وتأدية الامتحانات عبر تقنية " أون لاين".

وأعرب عن الأسف لمغادرة العديد من الأخصائيين والاستشاريين اليمنيين للعمل في الخارج في وقت يحتاج اليمن لكوادره المؤهلة.

من جانبه أشار وزير الصحة إلى أن الامتحانات تتزامن مع إقامتها في العديد من المراكز في الدول العربية عن طريق التواصل عن بُعد عبر "أون لاين"، بإشراف ومراقبة المجلس العربي للتخصصات الطبية .. لافتاً إلى جهود المجلس وطبيعة الامتحانات ومخرجاتها التي تلبي حاجة المستشفيات والمراكز الطبية من التخصصات المطلوبة ومنها جراحة القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والوجه والفكين وعمليات التجميل وغيرها.

وأوضح أن إجمالي عدد المتخرجين عبر المجلس في البورد العربي والزمالة اليمنية، أربعة آلاف طبيب وطبية في مختلف التخصصات .. مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في إخراج قانون المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الذي أسهم في إيجاد كوادر مؤهلة في العديد من التخصصات الطبية، أسهمت في التعاطي مع المرضى، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

بدوره استعرض الأمين العام المساعد للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتور مطيع عبدالله أبو عريج، ما يتضمنه البورد العربي من تخصصات طبية.

وأكد حرص المجلس على المنافسة على المراكز الأولى، رغم ظروف العدوان والحصار وخضوع الأطباء المتقدمين للامتحان عبر التقنية الحديثة.

وأوضح الدكتور أبو عريج أن الامتحانات تشمل جانبي الزمالتين اليمنية والعربية .. لافتاً إلى افتتاح العديد من المراكز في محافظات الحديدة، ذمار، عدن، مأرب، صعدة، وحضرموت بإشراف المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.

إلى ذلك عُقد لقاء برئاسة رئيس مجلس النواب، وحضور وزير الصحة وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الدفاع والأمن أحمد ناصر شائع، والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور، والأمين العام المساعد للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتور مطيع عبدالله أبو عريج ومنسق مساق الأطفال الدكتور عبد الرحمن الهادي.

ناقش اللقاء المقترحات المقدمة من وزارة الصحة والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية حول السبل الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بصورة عامة، وسبل معالجتها.

وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية في الارتقاء بالعمل الأكاديمي في المجالين الطبي والصحي وبما يلبي احتياجات المستشفيات والمرضى.

واعتبر تنفيذ الامتحانات، في ظل تداعيات العدوان والحصار، وآثارهما الكارثية على الجوانب الخدمية ومنها الجانبين الصحية والطبي، خطوة متقدمة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة.

وبارك الأخ يحيى علي الراعي، للمتقدمين للامتحانات ما حققوه من نجاحات .. متمنياً لهم التوفيق والسداد وعكس ذلك في حياتهم العملية والمهنية، مؤكداً حرص مجلس النواب على مساندة جهود قيادة وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي.

وحث وزارة الصحة على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في كافة المحافظات وبما يواكب التطورات التي يشهدها العالم.

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز الدور الرقابي على أداء المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، بما يعزز من أخلاقيات مهنة الطب باعتبارها من المهن الإنسانية التي تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل الكوادر الطبية والصحية.