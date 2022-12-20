أخبار اليمن : غداً..صنعاء تحتضن مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي

غداً..صنعاء تحتضن مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقميتنطلق يوم غدٍ الأربعاء بصنعاء أعمال المؤتمر العلمي الثالث حول المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي في التعليم العالي"، ينظمه مركز تقنية المعلومات في وزارة التعليم العالي.

يناقش المؤتمر بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وجامعتي العلوم والتكنولوجيا والإماراتية الدولية، 75 ورقة عمل بحثية موزعة على تسعة محاور، تتناول القضايا المعاصرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وكذا ما يتعلق بالمعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي في التعليم العالي.

ونقلت وكالة سبأ عن المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق، تأكيده أن محاور المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 500 مشارك وباحث وأكاديمي من مختلف الجامعات اليمنية، ستركز على التحول الرقمي الواقع والطموح، ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، والمعرفة التكنولوجية ومتطلبات التحول الرقمي، وجودة التعليم والتحول الرقمي والرهانات المستقبلية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على الأتمتة والدمج التكنولوجي والتحول الرقمي وعلاقته بالبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، والاطلاع على آخر الخبرات والتجارب والممارسات التطبيقية العربية والدولية في مجال التحول الرقمي وعلاقته بالبحث العلمي.