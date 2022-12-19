أخبار اليمن : وصول 67 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 2022

وصول 67 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 67 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام 2022.
وقالت في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر من كل عام، إن"مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة رصدت حوالي 67,500 مهاجر وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن هذا العام".
وأضاف البيان أن "المصفوفة قامت بتوثيق وصول المهاجرين إلى السواحل اليمنية يومياً".
ودعا البيان إلى "تكريس المزيد من الجهود لحماية ومساعدة الأشخاص المتنقلين".
وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصاً السعودية.
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