أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل العماد

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل العمادبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ /علي محمد علي العماد، وكيل وزارة السياحة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية والادارية والتنموية، كواحد من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في عام 1982م، منوها كذلك الى بصمات الفقيد واسهامه الفعال في مجال التنمية المجتمعية من خلال عمله في التعاونيات والسياحة، كواحد من ابرز رواد العمل السياحي في اليمن.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد / قيس، زيد، أسامة علي محمد علي العماد، وأفراد الأسرة، وكافة آل العماد، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

