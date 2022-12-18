أخبار اليمن : نصائح ذهبية للتخلص من حرقة المعدة

نصائح ذهبية للتخلص من حرقة المعدة
قدمت خبيرة التغذية ألبينا كوميساروفا نصائح للتغلب على حرقة المعدة، وأشارت إلى 5 قواعد تتعلق بالتغذية تفيد في ذلك، وفقاً لموقع RT.
وكتبت على تيليغرام: أوصي بتناول وجبات خفيفة خلال فترات متقاربة، وعدم شرب السوائل خلال تناول الطعام، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ3-4 ساعات، كما يتوجب الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل القهوة والشوكولاتة والنعنع والطماطم والمأكولات الحارة واللحوم والمقبلات الدسمة.
وأضافت: "لا داعي لاتباع نظام غذائي يقوم على تناول الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لأن هذا من مخلفات الماضي ولا يخفف الحرقة".
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