أخبار اليمن : صنعاء.. إتلاف شحنة غذائية متنوعة وإطارات

صنعاء.. إتلاف شحنة غذائية متنوعة وإطارات
تلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، بصنعاء، شحنة مواد غذائية متنوعة وكمية اطارات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، أن فرعي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ضبطا شحنة مواد غذائية متنوعة تشمل لبان سحري وكيك بارد وماكس وشطة وجبنة برجر بلد المنشأ باكستان وبلغاريا واليمن مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة بارتفاع المادة الملونة والبكتيريا الهوائية ووجود تعفن ظاهري وعيوب مصنعية.
ولفت إلى أنه تم ضبط كمية اطارات سيارات مستخدمة مخالفة للمواصفات القياسية تؤثر على السلامة العامة.
وأكد البلاغ أنه تم إتلاف هذه الكميات وفقا للاجراءات القانونية وانطلاقا من مهام الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
ونوهت الهيئة إلى أنها مستمرة في القيام بواجباتها ومهامها القانونية حرصا على سلامة المواطن، وحثت كافة المصنعين والمنتجين والمستوردين على الالتزام بالمواصفات والمعايير والاشتراطات القياسية المعتمدة.
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