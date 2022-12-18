أخبار اليمن : بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني

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بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن. بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهنيالتقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الوزارة والكليات والمعاهد التابعة لها وسير العملية التعليمية بشقيها الفني والمهني للفترة المنصرفة من العام الدراسي 1444هـ. وتطرق اللقاء إلى مستوى متابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء للوزارة نهاية سبتمبر الماضي، علاوة على الآليات الكفيلة بإعانة قطاع التعليم المهني وتعزيز وتطوير دوره المحوري في خدمة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة. وأثنى رئيس الوزراء على جهود وزارة التعليم الفني والمؤسسات التابعة لها ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومهامها. وأكد أن الحكومة تُعول على هذا القطاع المهم في إسناد العملية التنموية ومساهمة مخرجاتها المعدة إعداداً إيجابياً لخدمة العمليتين الانتاجية والاقتصادية.



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