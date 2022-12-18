أخبار اليمن : اللجنة الدولية: 70% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

اللجنة الدولية: 70% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانيةقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إن غالبية اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، من جرّاء الصراع الدائر في البلد منذ نحو 8 أعوام.

وأوضحت اللجنة، عبر حسابها في "تويتر"، أنن "أكثر من 70% من الناس في اليمن اليوم في حاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأضافت، أنّ "51% فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن، وأكثر من 4.7 ملايين امرأة وطفل يعانون سوء التغذية الحاد".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "أكثر من 3.3 ملايين شخص في اليمن فروا من منازلهم".

