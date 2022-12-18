دوت الخليج -

كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور) كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور) مشاهد تفاعلية مؤثرة على مستطيل ومدرجات ملاعب كاس العالم مونديال قطر 2022م، دموع منهمرة بغزارة على خدود مشجعي/ات المنتخبات المنهزمة، نوبات بكاء لنجوم منتخبات مقصيّة من مختلف أدوار المونديال. في خضم الحماس الكروي لنهائيات كأس العالم 2022، ومتعةاللعبة الساحرة، ستبقى عيون الجماهير وانفعالاتهم فرحاً وحزناً، إبتهاجا وحسرة، في المدرجات، وأمام شاشات البث المباشر في كل أرجاء المعمورة، خير شاهد على حيوية اللعبة وفاعليتها كقاسم إنساني مشترك يوحّد العالم متجاوزاً الحدود واللغات والألوان.. -الصور نقلا عن موقع kooora



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.