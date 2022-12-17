شهيدان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في صعدة
استشهد مواطنان اليوم، بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة عكوان بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة، أن مواطنين اثنين استشهدا بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في أحد الشعاب التي يستفيد منها الأهالي في رعي المواشي وجلب الحطب.
وأشار إلى أن محافظة صعدة تعاني من انتشار مخلفات العدوان من قنابل عنقودية وغيرها.. مبيناً أن قصفاً صاروخياً لجيش العدو السعودي استهدف اليوم مناطق من مديرية الظاهر الحدودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيدان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.