أخبار اليمن : شهيدان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في صعدة

شهيدان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في صعدةاستشهد مواطنان اليوم، بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة عكوان بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة، أن مواطنين اثنين استشهدا بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في أحد الشعاب التي يستفيد منها الأهالي في رعي المواشي وجلب الحطب.

وأشار إلى أن محافظة صعدة تعاني من انتشار مخلفات العدوان من قنابل عنقودية وغيرها.. مبيناً أن قصفاً صاروخياً لجيش العدو السعودي استهدف اليوم مناطق من مديرية الظاهر الحدودية.