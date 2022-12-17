أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام العماري

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام العماريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالسلام ناصر العماري عضو المجلس المحلي بمديرية القفر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية القبلية البارزة ولهُ أدوار اجتماعية على مستوى مديرية القفر ويحظى بالاحترام والتقدير في كافة الأوساط الاجتماعية لما يمتلكه من حنكة مخلصة، كما كان شخصية اجتماعية مؤثرة استطاع من خلالها حل العديد من القضايا المجتمعية، منوهاً بإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في خدمة المؤتمر الشعبي العام.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لنجل الفقيد المهندس محمد عبدالسلام العماري وإخوانه وكافة آل العماري بمديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".