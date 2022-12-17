أخبار اليمن : 89 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

89 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في مقبنة و20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.