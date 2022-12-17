دوت الخليج -

ليوم واحد فقط.. وفاة وإصابة 50 شخصاً بحوادث مرورية

توفي 4 أشخاص وأصيب 46 آخرون، في 23 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الجمعة. ليوم واحد فقط.. وفاة وإصابة 50 شخصاً بحوادث مروريةتوفي 4 أشخاص وأصيب 46 آخرون، في 23 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الجمعة. وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن الحوادث توزعت بين صدام ودهس، وتسببت بخسائر مادية ما يقارب 15 مليون ريال يمني. وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة. ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ليوم واحد فقط.. وفاة وإصابة 50 شخصاً بحوادث مرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.