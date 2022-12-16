أخبار اليمن : إذا لم تستطع النوم.. إليك هذه الخطوة البسيطة!

إذا لم تستطع النوم.. إليك هذه الخطوة البسيطة!
وجد خبراء أن العديد من الناس حول العالم يواجهون اضطرابات في النوم خلال أشهر الشتاء، التي يكون فيها اليوم قصيراً والجو غائماً.
وحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين"، فإنه خلال فترة الشتاء يقضي الكثير من الناس وقتا أقل في الشوارع ولا يحصلون على ما يكفي من الضوء الطبيعي، مضيفاً أن هذا الأمر "يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية والنوم".
وينصح خبراء بما يصفونها بـ"خطوة بسيطة" تساعد على النوم المريح، وهي التعرض لأشعة الشمس الطبيعية لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.
ويقولون إن لهذه الخطوة "تأثيراً كبيراً على الساعة البيولوجية، مما يساعد على النوم المريح".
وفي هذا الصدد، ذكر هوراسيو دي لا إغليسيا، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: "التعرض لضوء النهار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نظام يومي صحي وما يرافقه من نوم مريح".
وأضاف: "الضوء الطبيعي يساعد الجسم على تسهيل النوم في وقت معقول والاستيقاظ في الصباح الباكر".
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